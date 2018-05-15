مصر توقف التشويش على الاتصالات بجنوب إسرائيل

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«كالكاليست»: عمليات استقبال المكالمات لم تعد تشهد انقطاعًا.. مسؤولون: توجهنا لوزارة الاتصالات وعلمنا أن السبب هو مصر

تحت عنوان: "الاتصالات تعود بمنطقة الجنوب الإسرائيلي"، قالت صحيفة "كالكاليست" العبرية، إن "الانقطاعات التي كانت تحدث في خدمات الهاتف المحمول، وعانى منها المواطنون الإسرائيليون في المنطقة الجنوبية الحدودية مع سيناء انتهت، وعادت عمليات إرسال واستقبال المكالمات مجددًا، بعد أن كان سبب المشكلة يعود إلى مصر".

وأضافت: "الاتصالات الهاتفية عادت إلى ما كانت عليه قبل التشويش عليها، في مناطق بئر سبع وأشكلون والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة وقريات جات"، موضحة أن "انقطاع الخدمات الهاتفية عانت منه كل شركات الاتصالات الإسرائيلية".

ونقلت عن مسؤولين بتلك الشركات قولهم: "لقد تقدمنا بطلب إلى وزارة الاتصالات، وعلمنا أن سبب انقطاعات الخدمة والتشويش على اتصالات الهاتف المحمول هو مصر".

وأشارت "كالكاليست" إلى أنه "قبل شهرين، تعطلت خدمة الهاتف المحمول في جنوب إسرائيل، ما أثر على الروتين اليومي للسكان هناك، كان هناك تشويش متعمد، مصدره على ما يبدو الجيش المصري، وذلك خلال محاولاته لتحديد موقع نشطاء تنظيم داعش الإرهابي في سيناء".    

وفي مارس، قالت صحيفة "جلوبز" العبرية إنه في إطار الحرب بسيناء، استهدف المصريون مواقع خاصة بشبكات الهاتف النقال الإسرائيلية قريبة من الحدود، بعد اشتباههم في استخدام مقاتلي داعش لشرائح (SIM ) للهاتف النقال الخاصة بشركات الاتصالات الإسرائيلية، وكانت النتيجة  فشل مئات الآلاف من الإسرائيليين في استخدام شبكات الاتصالات".

ونقلت عن مصادر حكومية إسرائيلية بارزة وقتها: "الجيش المصري ينفذ عملية هجومية تنتهك السيادة الإسرائيلية وإسرائيل صامته".

وقال إن "القصة بدأت الشهر الماضي، ومنذ الـ21 من فبراير استهدف الجيش المصري مواقع إسرائيلية للهاتف النقال، وذلك في إطار حربه مع قوات داعش في سيناء، والحديث يدور عن  عملية تستهدف المواقع الإسرائيلية على طول الحدود مع سيناء، والنتيجة حوالي 300 ألف عميل إسرائيلي لشركات المحمول عاجزون عن استخدام خدمات الاتصالات على طول الحدود مع مصر".   

ولفتت الصحيفة إلى أنه "خلافًا للتبريرات التي أعلنتها وزارة الاتصالات الإسرائيلية ومسئولو الحكومة الإسرائيلية الكثيرون عما يحدث ومزاعمهم بأن مشاكل شبكة الاتصالات سببها عمليات تضليل وإخفاء يقوم بها المصريون، إلا أن الحقيقية مختلفة تمامًا؛ فالجيش المصري يستخدم وسائل تكنولوجية هدفها إسقاط شبكات الهاتف النقال الإسرائيلية، في وقت تعرف إسرائيل فيه بالأمر وتمتنع عن الرد". 

ونقلت عن المسؤولين قولهم: "الجيش المصري يشك أن داعش يستخدم شرائح خاصة بشركات المحمول الإسرائيلية وذلك ليصعب على المصريين القيام بعملية تحديد لمواقع قوات التنظيم الإرهابي، ونتيجة لذلك فإن الطريقة التي اختارتها القاهرة في حربها ضد داعش هي إسقاط شبكات الهاتف النقال الإسرائيلية".


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