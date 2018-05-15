» بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي في بروكسل

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بلجيكا

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السفير الإسرائيلي

أعلنت بلجيكا استدعاء السفير الإسرائيلي في بروكسل على خلفية أحداث غزة، وفق وكالة "سبوتنيك".


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