» أمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة ضد إيران، عقب أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران، وشملت العقوبات بنك "البلاد" الإسلامي ومقره العراق.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة ضد 4 أشخاص على علاقة بالحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" اللبناني، ومن بين الأشخاص الذين استهدفتهم العقوبات الجديدة محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف.

وشملت العقوبات بنك "البلاد" الإسلامي، ومقره العراق، بحسب ما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

وتهدد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران بخفض إمدادات النفط العالمية، بينما تشير تقديرات، اليوم الثلاثاء، أن التخوفات من فرض عقوبات على إيران ساهمت في استقرار أسعار سوق النفط العالمية.

وانسحبت أمريكا من الاتفاق النووي، الذي تم إبرامه عام 2015 وساهم في رفع العقوبات الاقتصادية على طهران، مقابل تخليها عن تخصيب اليورانيوم بمستويات يمكن أن تسمح لها بتصنيع أسلحة نووية.


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