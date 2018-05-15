بث مباشر.. مباراة الزمالك وسموحة في نهائي الكأس

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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الزمالك وسموحة في نهائي بطولة كأس مصر.
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