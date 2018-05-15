» أبوالغيط: إسرائيل ترتكب جرائم حرب

15 مايو 2018 - 06:02 م

استنكر الدكتور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من مذابح في حق الفلسطينيين العزل، واصفًا ما تقوم به دولة الاحتلال بأنه يرقى إلى مرتبة جرائم حرب.

وأكد أبوالغيط، في بيان صادر عن مكتبه بالقاهرة، أن سقوط العشرات من الشهداء الفلسطينيين في مسيرات البطولة والحرية لابد أن يحرك الضمير العالمي، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، الذي اختار طريق النضال السلمي، فقوبل بالبطش والعنف والقتل.

وشارك عدد كبير من الفلسطينيين، أمس الإثنين، 14 مايو في مسيرات ذكرى النكبة الفلسطينية، واعتراضا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وابلا من الرصاص ضد المتظاهرين على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.

وقال الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، 15 مايو، إن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، شجع دولة الاحتلال على الإمعان في استخدام القوة بغير حساب، وكأن لديها ضوءا أخضرا لقتل أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف عفيفي أن المجتمع الدولي مطالب بالاستمرار في التعبير عن موقف الرفض الكامل للسياسة الأمريكية الأحادية، التي أدخلت المنطقة كلها في دوامة من التوتر، كما أنه مطالب بالتضامن مع الفلسطينيين، ووقف هذه المذبحة التي تجري في قطاع غزة المحتل، على مرأى ومسمع من العالم كله.