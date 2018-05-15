» إقالة «البدري» من تدريب الأهلي بعد السقوط الأفريقي

15 مايو 2018 - 06:06 م

أكد مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، عن رحيل حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر عقب المباراة الختامية بمسابقة الدوري العام أمام المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وخسر الفريق الأحمر أمام فريق كمبالا سيتي الأوغندي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب مانديلا الوطني بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وبهذه النتيجة يصبح رصيد الأهلي نقطة وحيدة، فيما يقتنص كامبالا ثلاث نقاط، في جدول المجموعة الأولي.

والأهلي لم يتذوق طعم الفوز في أخر أربع مباريات أمام الزمالك في البطولة الدوري والخسارة بهدفين مقابل هدف، والهزينة أمام الأسيوطي، بهدف دون مقابل، والتعال أمام الترجي التونسي في افتتاح البطولة الافريقية، والخسارة أمام كمبالا سيتي بهدفين دون رد.