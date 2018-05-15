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البحوث الفلكية: رؤية هلال رمضان اليوم مستحيلة

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البحوث الفلكية

الرؤية الشرعية

رؤية هلال رمضان

أكد المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن رؤية هلال شهر رمضان 1439، مساء اليوم مستحيلة فلكيا فى مصر ومكة.

وكان المعهد، قد أعلن الأحد الماضي، أن غرة شهر رمضان ستوافق الخميس المقبل، على أن يكون شهر شعبان 30 يومًا، بسبب استحالة رؤية الهلال.

وأوضح المعهد القومى، أن الهلال الجديد سيولد بعد غروب الشمس فى يوم الرؤية بمكة المكرمة بدقيقتين، وفى القاهرة وبعض محافظات الجمهورية يولد الهلال مع غروب الشمس، وفى البعض الآخر يولد بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين 2 و3 دقائق.

وأوضح المعهد أن هناك تنسيقا مع الإفتاء، مؤكدة أن الأمر متروك لها لتحديد الرؤية الشرعية للهلال.


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