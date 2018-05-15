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انخفاض كبير بأسعار الذهب في التعاملات المسائية

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أسعار الذهب
أسعار الذهب

خالد الشرقاوي

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أسعار الذهب

الذهب

عيار 21

الصرافة

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 15-5-2018، بقيمة 11 جنيها دفعة واحدة بعد انخفاض سعر أوقية الذهب 16 دولارا فى تعاملات اليوم ليسجل عيار 21 مبلغ 642 جنيها حتى الآن، فى أقل مستوى له في 4 أسابيع.

وأرجع إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية هذا الانخفاض إلى ارتفاع الدولار أمام العملات الأخرى و بالأخص الين الياباني بنسبة 0.4% مما قلل الطلب على المعدن النفيس وسبب تراجعه.

وسجل عيار (21) 642 جنيها، فيما سجل عيار (18) 550 جنيها، وسجل عيار (24) 734 جنيها.

أما عن الجنيه الذهب فسجل 5136 جنيها، وسجلت الأوقية 1294 دولارا.


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