» «البدري» يكشف سبب سقوط الأهلي أمام كمبالا

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أكد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، على أن فريقه يمر بما وصفه بـ"الظروف الصعبة" في ظل غياب عدد كبير من لاعبيه عن مواجهة كامبالا سيتي.

أبدى حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حزنه الشديد من خسارة فريقه أمام كمبالا الأوغندي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الثلاثاء، في اجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد «البدري» على أن فرصة فريقه في التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، على الرغم من حصد نقطة واحدة من مباراتين.

وقال: "فرصتنا قائمة بقوة، لدينا أربع مباريات بـ12 نقطة، لم نفقد الأمل وخبراتنا الأفريقية تؤكد على أن الأمر لم ينتهي بعد".

وأكمل: "لم نكن موفقين، حصلنا على ركلة جزاء ولكنها لم تسجل، وفي الشوط الثاني لم نكن جيدين وهو ما منح كمبالا الفرصة لإحراز هدفين".

وأضاف: "نعاني من ستة غيابات بسبب الإصابات والامتحانات، كما أننا فقدنا لاعبين لظروف مختلفة في الفترة الأخيرة، ولذلك فنحن نمر بظروف صعبة".

واختتم: "التحكيم كان جيد جدًا، ولا يوجد أي مشكلة بالنسبة لنا مع طاقم تحكيم المباراة".

الجدير بالذكر أن الأهلي خسر أمام كمبالا بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل في اللقاء الأول مع الترجي.

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