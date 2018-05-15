إسرائيل تطرد القنصل العام التركي

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تركيا

القنصل العام

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها أبلغت القنصل التركي في القدس بالعودة إلى بلاده للتشاور لبعض الوقت، ردًا على قرار تركيا اليوم بطرد السفير الإسرائيلي من أنقرة.

ونقلت صحيفة "يدعوت أحرنوت" عن الخارجية أنه "جرى استدعاء القنصل وإبلاغه بالعودة إلى تركيا لبعض الوقت للتشاور".   

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد كتب في حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "إن أردوغان من أكبر الداعمين لحركة حماس وملم بالإرهاب وبارتكاب المجازر.. أنصحه بعدم تقديم الدروس الأخلاقية لنا".

وكانت تركيا قد استدعت سفيرها في إسرائيل والولايات المتحدة للتشاور وطرد السفير الإسرائيلي بأنقرة بشأن الأحداث في قطاع غزة.



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