حرمان الإخوان من العمل «بوابين»

15 مايو 2018 - 08:13 م

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي اليوم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من النائب محمد السيد الحسينى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنه 1970 بشأن الحراس الخصوصيين (حراس العقارات).

قال اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، إن "مشروع القانون يشترط، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة، أن يتوفر عدة اشتراطات للحصول على الترخيص اللازم لمزاولة مهنة الحارس الخصوصي، في مقدمتها أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ولم يثبت انضمامه لأي من التنظيمات أو الجماعات المحظور نشاطها في مصر".

وقال اللواء جمال أبو ذكري، الخبير الأمني في تصريح إلى "المصريون"، إن "جماعة الإخوان المسلمين علي رأس الجماعات المحظورة في مصر،

وبالتالي فإن أعضاء الإخوان المتورطين في أعمال عنف لا يحق لهم تولي وظيفة حراس العقارات، كما جاء في مشروع قانون لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن وظيفة الحراس الخصوصيين".

وأضاف أبو ذكري: "وظيفة حارس العقار هي وظيفة هامة وأصبحت بالغة الخطورة بعد اختباء معظم منفذي العمليات الإرهابية في بعض العقارات في مصر، ومن هنا كان لا بد في توخي الحذر في تعيين الأشخاص في هذه الوظيفة".

وأشار إلى أن "شرط عدم انتماء من يريد تولي وظيفة حارس عقار إلى التنظيمات الإرهابية الغرض منه هو عدم مساعدة حارس العقار المنتمي لأي جماعة إرهابية للإرهابيين وتسهيل اختبائهم داخل العقارات بعد تنفيذهم العديد من العمليات الإرهابية في مصر".