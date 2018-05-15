«السيسي» يدعو رئيس الوزراء الإثيوبي لزيارة مصر

15 مايو 2018 - 08:35 م

وجه وفد مصري الدعوة مجددًا إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لزيارة مصر، والذي أعرب عن تطلعه لإتمامها في أقرب فرصة ممكنة.

واستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم كلاً من سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، على هامش الاجتماع الثاني حول سد النهضة المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مستوى وزراء الخارجية والري والمخابرات بكل من مصر والسودان وإثيوبيا.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء اتسم بالود الشديد والشفافية في الحوار، إذ أكد رئيس الوزراء التزامه الكامل بتعزيز وتطوير العلاقة مع مصر واستكمال بناء الثقة لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وقالت الدكتورة هدي عبد العزيز، المسئولة السابقة بوزاري الري، إن "زيارة وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة لإثيوبيا اليوم تأتي من أجل بحث آليات التعاون على المستوى الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، بما يحقق أهداف التنمية في الدول الثلاث وملف سد النهضة".

وأضافت الخبيرة المائية لـ "المصريون"، أنها تتوقع حدوث انفراجة كبيرة في ملف سد النهضة بين مصر وأثيوبيا، في أعقاب زيارة وزير وفد المصري الحالية إلى إثيوبيا.

وأشارت إلى أن "عدم إعلان وسائل الإعلام المصرية عن الزيارة قبل إتمامها يأتي في إطار حرص الخارجية المصرية على تحقيق أهدافها، وحتى لا تتعرض للانتقادات من جانب الإعلام فيما يتعلق بأهدافها وإنجازاتها".

وشددت على أن "الأزمة المصرية الأثيوبية بشأن ملف سد النهضة في طريقها للحل، لأن المياه بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت، ولن تسمح القيادة المصرية لأحد أن يحرمها من شريان الحياة".

وطالبت الخبيرة المائية، الإعلام المصري بعدم بث روح التشاؤم بشان ملف سد النهضة بين مصر وأثيوبيا، وبث روح التفاؤل بأن الأزمة في طريقها للحل.