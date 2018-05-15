بالصور.. «أوزيل» يهدي قميصه لـ«أردوغان»

15 مايو 2018 - 08:41 م

ظهر اللاعبين الدوليين مسعود أوزيل وإلكاي غوندوغان في صور مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقدّم اللاعبان المولودان في ألمانيا، من أصول تركية، قمصانا رياضية تحمل أسماءهم لأردوغان في فعالية جرت في لندن يوم الأحد الماضي.

وكتب غوندوغان على القميص الذي يحمل اسمه "لرئيس بلادي، مع فائق الاحترام".

ويجري أردوغان حاليا حملات دعائية لإعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

ويلعب أوزيل حاليا مع نادي أرسنال الإنجليزي، أما غوندوغان فيلعب حاليا مع مانشستر سيتي.

ويستعد كلا اللاعبان للمشاركة مع المنتخب الألماني حامل الكأس في مباريات كأس العالم الشهر المقبل في روسيا، علما أن تركيا لم تتأهل.