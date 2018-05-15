» فلسطين تستدعي سفيرها لدى أمريكا

15 مايو 2018 - 08:45 م

أعلن صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس محمود عباس استدعى ممثل المنظمة لدى واشنطن.

وفي تصريح له عبر قناة "العربية"، قال عريقات إن عباس استدعى حسام زملط، الذي يعد بمثابة سفير البلاد لدى الولايات المتحدة، وأن الأخير سيغادر خلال ساعتين.

يأتي ذلك عقب نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، أمس الإثنين، وسط قمع إسرائيلي لاحتجاجات فلسطينية سلمية في قطاع غزة، أسفر عن سقوط 62 شهيدًا وآلاف الجرحى.

وكانت تركيا استدعت سفيرها لدى واشنطن، أمس، احتجاجاً على تلك الأحداث.

يشار أن الإدارة الأمريكية هددت منظمة التحرير الفلسطينية، في 17 نوفمبر 2017، بإغلاق مكتبها في واشنطن؛ "حال لم تشارك في مفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل".

وتشهد العلاقات بين الجانبين توتراً شديداً، منذ تولي دونالد ترامب مقاليد الحكم في واشنطن مطلع العام الماضي، إذ يُتهم بالتحيز لإسرائيل، بشكل غير مسبوق في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية.