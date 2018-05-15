أصحاب المؤهلات المتوسطة والعليا يرفضون الوظائف

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خالد الشرقاوي

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قال طاهر حسن صالح، رئيس الإدارة المركزية لإحصاءات الخدمات بجهاز التعبئة والإحصاء، إن البطالة بين الشباب منتشرة بين سن 15 عامًا حتى 29، بسبب رفض أصحاب المؤهلات المتوسطة والعليا العمل في أي وظائف إلا التي تناسبهم.

وأضاف "صالح"، في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة TEN ، مع سوزان شرارة، أن "البطالة تتركز بين خريجي الجامعات وحملة المؤهلات المتوسطة بين غياب بين التعليم واحتياجات سوق العمل"، مؤكدًا أن "أي تقرير خاص بالجهاز يتم إرساله للجهات المعنية".

وأكد أن الجهاز مسئول عن رصد الظواهر فقط، وتقديم توصيات للجهات المعنية حتى يتم التنبيه على أوجه العيوب في الأماكن التي تشير إليها التقارير.


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