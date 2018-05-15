» الزمالك وسموحة يلجآن للوقت الإضافي

انتهى الوقت الأصلي من مباراة الزمالك أمام سموحة، بالتعادل بهدف لكل فريق، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملبعب الجيش بمدينة برج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر.

بتلك النتيجة يلجأ الفريقان للوقت الأضافي لمدة 30 دقيقة.

بدأ اللقاء بضغط من لاعبي الزمالك على منطقة وسط الملعب من أجل السيطرة على مجريات اللعب، ومحاولة خطف هدف بشكل مبكر وسط تراجع دفاعي من لاعبي سموحة.

وعلى عكس مجريات الأمور ، استطاع محمد حمدى زكى لاعب سموحة أن يخترق دفاع الزمالك ويمرر كرة عرضية إلى حسام حسن داخل منطقة الجزاء ، ليسددها الأخير في شباك الزمالك معلناٌ تقدم سموحة بالهدف الأول مع الدقيقة الرابعة.

نجح المهدى سليمان حارس سموحة بالتصدى لتسديدة رأسيه من محمود عبد العزيز لاعب الزمالك اثر كرة عرضية من النقاز ، ثم حاول محمود علاء لاعب الزمالك استغلال كرة عرضية ولكن فشل في تسديده اتجاه مرمى سموحة.

واهدر ناصر ماهر لاعب سموحة صناعة فرصة هدف ، حيث فشل في تمرير كرة إلى محمد حمدى زكى الذي ينفرد بمرمى الزمالك ، لتصل الكرة إلى جنش حارس الفارس الأبيض، ويفشل كاسونجو مهاجم الزمالك في استغلال تمريره عنتر ، ليتدخل مهدى سليمان حارس سموحة ويتصدى لكرة ويحرمه من فرصة انفراد.

مع انطلاق الشوط الثانى، بدء الفريقان بالضغط المتبادل على منطقة وسط الملعب ومجريات اللعب ، مع محاولات من أجل اختراق كلا منهما دفاع الاخر ، ثم حاول ناصر ماهر لاعب سموحة مراوغة لاعبى الزمالك وتسديده كرة ولكن تمكن من جنش من التصدى لها.

واصل لاعبى الزمالك الضغط والاستحواذ على الكرة ، مع محاولات اختراق بكرات عرضية ولكن تفشل أغلب المحاولات أمام دفاع وحارس مرمى سموحة، ثم تعرض حسام حسن لاعب سموحة إلى الطرد عقب حصوله على كارت أصفر ثانى بسبب اعتراضه على قرار حكم المباراة.

مع الدقيقة 85 ، تمكن كاسونجو أن يحرز هدف التعادل للزمالك في شباك سموحة بتسديدة رأسية.