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62 شهيداً و3188 مصاباً حصيلة المجزرة الإسرائيلية

عرب وعالم

اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة
اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة

المصريون ووكالات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا المجزرة الإسرائيلية في غزة منذ أمس بلغت 62 شهيداً، و3188 مصاباً.
وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 60 فلسطينياً، أمس، وفلسطينيين اثنين اليوم، قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل.
وكان هؤلاء الضحايا يحتجون مع آخرين على نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، أمس، من تل أبيب إلى القدس المحتلة، ويحيون الذكرى السبعين لـ"نكية" قيام دولة إسرائيل، في 15 مايو/ أيار 1948، على أراضٍ فلسطينية محتلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في بيان، إن "حصيلة الجرحى منذ أمس 3188، فيما بلغ عدد الشهداء 62 شهيداً فلسطينًيا، سقط اثنان منهم اليوم".
وأوضح أن شهيدي اليوم هما "ناصر أحمد محمود غراب (51 عامًا)، وبلال بدير حسين الأشرم (18 عامًا)".
وجاء نقل السفارة تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون أول الماضي، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ولا ضمها وإعلانها مع القدس الغربية، في 1980، "عاصمة موحدة وابدية" لها. -

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