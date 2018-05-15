الأردن: الاحتلال أساس كل الشر بالمنطقة

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وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
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قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إن "الاحتلال (الإسرائيلي) هو أساس كل الشر في المنطقة ومصدر الصراع وسبب العنف الذي سيتفجر بشكل أكبر، إن لم يحصل الفلسطينيون على حقهم في الحرية والدولة وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف الصفدي، في مقابلة مع محطة "سي إن إن" التلفزيونية، الثلاثاء، أن "القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة يحب أن تتحرر من الاحتلال والقهر وتكون عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 من أجل أن يتحقق السلام الشامل والدائم".
وأدان الصفدي "العدوان اللاإنساني واللاقانوني غير المبرر ضد المدنيين الأبرياء الذين تظاهروا ضد الاحتلال في قطاع غزة أمس، والذي ينذر بتدهور أسوأ للأوضاع ما لم ينته الاحتلال".
وتابع: "علينا جميعا أن ندرك أن الاحتلال هو أساس كل الشر، والسلام لا يبنى على حطام التطلعات المشروعة للفلسطينيين، لا يبنى على الدم وعلى العنف، السلام يبنى على تلبية الحق في الكرامة والاستقلال والحريّة". 
وردا على سؤال حول كيفية إعادة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات (متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014)، قال الصفدي، إن "العرب جميعا ملتزمون بالسلام وإن ما يطلبه الفلسطينيون هو طرح بنّاء لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام".


وزاد "عشية الذكرى السبعين للنكبة، الظلم الأكبر في العصر الحديث، ترسل إسرائيل الجنود لقتل الأبرياء، بدلا من رسالة سلام".


وارتكب الجيش الإسرائيلي أمس الإثنين، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينياً (بينهم شهيدان اليوم) وجرح 3188 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.


وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ"النكبة" الفلسطينية. -

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