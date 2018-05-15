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ميسي: انتقال نيمار لريال مدريد ضربة قوية لبرشلونة

الرياضة

ميسى ونيمار وسواريز
ميسى ونيمار وسواريز

المصريون ووكالات

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قال الأرجنتيني ليونيل ميسي، إن انتقال لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى ريال مدريد الإسباني سيكون ضربة قوية لبرشلونة.
وتدور تكهنات عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تفاوض مسوؤلي الريال مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وفي تصريح لصحيفة "تي آي سي سبورت" الأرجنتينية، اليوم الثلاثاء، أكد ميسي أن انتقال نيمار للريال سيكون ضربة قوية لبرشلونة مؤكدًا أنه تحدث مع النجم البرازيلي للتعرف منه حول الشائعات المتناثرة فيما يتعلق بانتقاله للملكي.
وأضاف "سيكون الأمر مروعًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وفي تلك الحالة سيكون ريال مدريد أقوى بكثير مما عليه الآن في حالة انتقال نيمار له".
وأوضح ميسي "خلال اتصالي بنيمار أخطرته بالفعل بعدم التفكير في الانتقال إلى ريال مدريد".
واختتم ميسي تصريحاته بالحديث عن الفرق المرشحة للفوز بالمونديال قائلًا "إسبانيا واحدة من أقوى المرشحين للبطولة إلى جانب البرازيل وألمانيا وفرنسا".
وغادر نيمار نادي برشلونة مطلع الموسم الماضي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة هي الأغلى في عالم كرة القدم حيث بلغت قيمتها 222 مليون يورو. -

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