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بناءّ على طلب السعودية..

اجتماع غير عادي للجامعة العربية بشأن القدس

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قال مصدر دبلوماسي عربي إنه تقرر عقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الخميس، لبحث العدوان الإسرائيلي على الفلسطينييين ونقل السفارة الأمريكية للقدس. 
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الاجتماع جاء بناءّ على طلب دولة المملكة العربية السعودية وبعد موافقة دولتين عربيتين (لم يسمهما)، لمناقشة العدوان الإسرائيلي والتحرك لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس.
وأشار إلى أن اجتماع المندوبين الدائمين غدًا الأربعاء والذي تقرر بناء علي طلب فلسطين سيكون اجتماعًا تحضيريًا للاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب.
ويتطلب عقد اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة طلب دولة عضو وموافقة دولتين على الأقل من الدول الأعضاء لدى الجامعة.
وأعلن سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها بجامعة الدول العربية، دياب اللوح، أنه تقدم بطلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع بناءً على توجيه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة الامريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس.
وأمس، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، واستشهد فيها 62 فلسطينيًا (بينهم شهيدان اليوم) وجرح 3188 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ"النكبة". -

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