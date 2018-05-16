وزير التموين يوضح حقيقة زيادة أسعار الأرز

16 مايو 2018 - 12:38 ص

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك أوامر مشددة لكل المعارض بالمحافظات على توفير كافة السلع للمواطنين، مشيرًا إلى أنه طلب سلعًا إضافية من مديريات التموين، مؤكدا توافر مخزون إستراتيجى كاف لكل السلع المعروضة يكفى لآخر العام الجارى.



وأوضح "مصيلحى"، خلال حواره مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مصر زرعت العام الماضى 1.8 مليون فدان أرز، بإنتاجية 3 أطنان كحد أدنى للفدان، وبإجمالى إنتاج 6 ملايين طن، واستهلاكنا نحو 2 طن أرز أبيض.



وأشار إلى أن الأرز متوافر فى كافة المعارض بسعر يبدأ من 7 إلى 8.5 جنيه، مطالبا المواطنين بالثقة فى الدولة وحكومتها، محذرًا من الانسياق خلف الشائعات المغرضة، والتى تثير البلبلة، مستطردًا "أغلب المواطنين معاهم تليفونى، وأطالبهم بإبلاغى برسالة عن نقص أى سلعة للعمل فورا على توفيرها".