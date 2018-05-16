ناشط مصري: تواصلت مع سفارة بإسرائيل وكان ردهم صادمًا

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سامح أبو عرايس

كشف سامح أبو عرايس - مؤسس حملة أبناء مبارك - مفاجأة كبرى وذلك بعد إعلان مراسلته للسفارة الصربية لإسرائيل للاستفسار ما إذا كانت صربيا أعلنت المشاركة في احتفال نقل السفارة الأمريكية للقدس أم لا؟ .. وكان رد السفارة بالنفي .. رغم إعلان مشاركتها في أكثر من وسيلة إعلام عربية.

وقال "أبو عرايس" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "تواصلت اليوم مع السفارة الصربية في تل أبيب بخصوص ما أشيع عن مشاركة صربيا ضمن 33 دولة في احتفال اسرائيل بنقل السفارة الأمريكية الى القدس .. ووصلني رد مساعدة السفير بالنفي نفيا قاطعا وأنه لم يشارك أي دبلوماسي صربي أو أي ممثل من الحكومة الصربية في هذا الحفل .. ده معناه ان الحكومة الاسرائيلية والاعلام الاسرائيلي بيكذب لما ذكر قائمة الدول اللي ادعوا انها حضرت الاحتفال .. وللأسف الاعلام المصري نقل القائمة دون تحري وبدأ يعمل تحليلات عن ازاي ان دول افريقية أو أوروبية لم تهتم بموقف مصر أو العرب .. في حين ان الموضوع كله كذب اسرائيلي لمحاولة اظهار وجود تأييد لهم ولمحاولة دق " اسفين " بين العرب ودول حليفة لهم ".

وأضاف: "اللي خلاني أراسل السفارة الصربية اني عارف موقف الحكومة الصربية كويس وأعرف دبلوماسيين وسياسيين منهم وعارف انهم مساندين بقوة للقضية الفلسطينية وانهم من الدولة القليلة في أوروبا المعترفة رسميا بفلسطين كدولة وانهم صوتوا لصالح القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد نقل أمريكا سفارتها للقدس .. فكان غريب جدا ان يظهر اسم " صربيا " في قائمة الدول اللي ادعت اسرائيل أنها حضرت حفل نقل السفارة .. وهذا هو نص الرسالة اللي وصلتني : " عزيزي السيد أبوعرايس .. ردا على سؤالك نرغب في اخباركم بأنه لم يحضر أي دبلوماسي صربي أو ممثل للحكومة الصربية أي فعالية نظمت من وزارة الخارجية الاسرائيلية بخصوص نقل السفارة الأمريكية الى القدس .. ايلا كريستيتش .. مساعدة السفير " ..

واستدرك : "باختصار يعني اسرائيل بتكذب .. واعلامها بيكذب .. واللي قالوه عن حضور صربيا واتضح انه كذب معناه ان غالبا كثير من الدول اللي ذكروها لم تحضر وان اسرائيل بتكذب كعادتهم ومعتمدين ان الاعلام العربي للأسف بيصدقهم دون تحري .. وأتمنى من الاعلاميين والمحللين السياسيين العرب انهم يتواصلوا مع سفارات ووزارات خارجية الدول المذكورة في البيان الاسرائيلي للتأكد قبل الاساءة للدول أو كتابة تحليلات واستنتاجات .. خصوصا اني عرفت من أحد الأصدقاء الفلسطينيين ان أغلب الدول المذكورة في البيان نفت للخارجية الفلسطينية أنها شاركت كما ادعت اسرائيل .. ويا ريت ناخد درس بقى ونعرف ان الاعلام الاسرائيلي كاذب وكثير من كلامه بيبقى بهدف الفتن والتوقيع بين الناس .. فياريت مانصدقهوش ..أخيرا .. يسعدني ان أي صحفي أو وسيلة اعلام تنقل عني هذا الكلام ورد السفارة الصربية وتكذيب الادعاءات الاسرائيلية بمشاركة صربيا في احتفالات نقل السفارة الامريكية الى القدس .. لكن رجاء الاشارة الى المصدر .. تحياتي للجميع ".

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