» محمد رمضان: نجل هذا الفنان الراحل سيكون مفاجأة مسلسلي

16 مايو 2018 - 07:46 ص

أكد الممثل محمد رمضان أنه مستعد لأي نقد فيما يتعلق بمسلسله الجديد "نسر الصعيد" الذي سيبدأ عرضه أول أيام شهر رمضان المبارك .



وقال "رمضان" خلال مداخلة مع قناة "دي إم سي" : "أقوم في المسلسل بدور ضابط شرطة ، بينما يقوم الوجه الجديد أحمد خالد صالح بدور ضابط بالقوات المسلحة وهو ابن عمي أيضًا ، وأتوقع أن يكون مفاجأة المسلسل".



يذكر أن أحمد خالد صالح هو نجل الفنان الراحل خالد صالح وتعتبر هذه هي تجربته التمثيلية الأولى .





