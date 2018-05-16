» محمد رمضان: نجل هذا الفنان الراحل سيكون مفاجأة مسلسلي

أحمد عادل شعبان
أكد الممثل محمد رمضان أنه مستعد لأي نقد فيما يتعلق بمسلسله الجديد "نسر الصعيد" الذي سيبدأ عرضه أول أيام شهر رمضان المبارك .
وقال "رمضان" خلال مداخلة مع قناة "دي إم سي" : "أقوم في المسلسل بدور ضابط شرطة ، بينما يقوم الوجه الجديد أحمد خالد صالح بدور ضابط بالقوات المسلحة وهو ابن عمي أيضًا ، وأتوقع أن يكون مفاجأة المسلسل".
يذكر أن أحمد خالد صالح هو نجل الفنان الراحل خالد صالح وتعتبر هذه هي تجربته التمثيلية الأولى .
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