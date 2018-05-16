مرتضى: كنت هدي لمدرب سموحة بالقلم على وشه

أحمد عادل شعبان
كشف مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - أسباب مشادته مع ميمي عبد الرزاق مدرب سموحة أثناء مراسم تسليم الكأس .
وقال "منصور" في مداخلة مع برنامج "الغندور والجهمور" المذاع على قناة "LTC" : "ميمي عبد الرازق قالي أنت سرقت الكاس .. قلت له أنت مكانك مستشفى الأمراض العقلية .. وعلى فكرة هاني أبو ريدة هيعاقبه".
وأضاف: "كان ممكن أديله بالقلم على وشه .. كاس ايه اللي سرقته وهو قايل كل لاعب في فريقه ناموا في الملعب".
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