عماد حسين: العرب لم يصدروا بيانا محترما ضد المجازر الإسرائيلية

16 مايو 2018 - 10:58 ص

انتقد عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، الموقف العربي تجاه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس تنفيذًا لاعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن دول عربية اكتفت بإصدار قرارات شجب وإدانة عبر فضائياتها وأخرى اعتبرت أن إيران هى العدو الأخطر عليها وليس إسرائيل فأفردت برامج وصفحات بصحافتها ضد عدم الالتزام الإيراني بالاتفاق النووي وتغاضت عن نقل السفارة إلى القدس.

وعن تراجع الدور العربي بهذه المرحلة، أكد حسين خلال مقاله الذي نشر بالشروق تحت عنوان "القدس والقاع الذي بلا قرار" قائلا: "حزب العمال البريطانى المعارض وصف، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلى لأكثر من 57 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 2000 آخرين فى اليوم نفسه، بأنه مجزرة، فى حين أن القوى السياسية العربية، لم تكلف نفسها بإصدار بيان قوى ومتماسك ومحترم ومبدئي.

وتابع مرددًا: "لم نعد نرى من العالم حتى بيانات الشجب والإدانة، التى كنا نسخر منها فى الماضى وحتى البيانات المطالبة بالتهدئة أو عدم استخدام القوة المفرطة من قبل الاحتلال لم نعد نراها كثيرًا. علينا ألا نلوم هؤلاء طالما أن بعض المواقف العربية صارت أسوأ من أسوأ المواقف الدولية".