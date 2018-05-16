السيسى يفتتح المؤتمر الوطني للشباب بـ"اعتذار"

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عمرو محمد-متابعات

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل بافتتاح المؤتمر الوطني الخامس للشباب، حيث تحدث بكلمة موجزة، قائلًا: "سوف أتحدث مع الشباب وسأرد على كل أسئلتكم".

وقد اعتذر الرئيس "السيسي"، عن تأخر المؤتمر عن انعقاده خلال الفترة المقبلة حيث كانت تقام انتخابات الرئاسة، موكدًا: "افتقدنا المؤتمرات دى جدًا جدًا خلال الثلاث أشهور اللى فاتت، وكانت بيبقى فيه فرصة نلتقى ونسمع بعض، وأتصور إن الانتخابات هى اللى خلت المدة تطول".

وتابع الرئيس: "اسمحوا لى نفتتح المؤتمر ونستمع ونتحاور مع بعضنا البعض من أجل مصر، فيه كلام كتير محتاجين نتكلم فيه مع بعضنا، وكلام كتير نسمعه من بعضنا، ونحاول نستكمل ونبنى بلدا صحيحا، وما تم إنجازه خلال الأربع سنوات الماضية عبارة عن خطوة على الطريق".

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