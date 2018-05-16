تعرف على اسم مدرب الأهلي الجديد

16 مايو 2018 - 12:18 م

قال الإعلامي أحمد شوبير إن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق للهلال السعودي، هو المرشح الأبرز لتولي تدريب النادي الأهلي بعد رحيل حسام البدري.

وأضاف في برنامجه الإذاعي، أن دياز توج بلقبي الدوري والكأس في السعودية موسم 2016 / 2017، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا في الموسم نفسه، وتلقى خلاله خسارته الوحيدة على مدى البطولة.





وتابع، أن المدرب صاحب الـ59 عامًا خاض مع الفريق السعودي 65 مباراة، فاز في 42 مبارة، وتعادل خلال لقاء 17 لقاء، بينما خسر 6 مباريات فقط، وذلك قبل رحيله عن منصبه في فبراير الماضي .





وأشار الإعلامي المقرب من مجلس إدارة الأهلي، أن "دياز" تولي تدريب منتخب باراجواي وحقق معه المركز الرابع ببطولة كوبا أمريكا عام 2015، كما حقق لقب كوبا ليبرتادورس مع ريفل بلات الأرجنتيني.





وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلن أمس الثلاثاء، قبول استقالة حسام البدرى المدير الفني للفريق، عقب الخسارة من كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين نظيفين، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .



