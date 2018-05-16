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20 مايو.. نظر استشكال "عكاشة" على حبسه فى التزوير

قضايا وحوادث

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

شيماء السيد

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قررت محكمة مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار كمال مسعود، تحديد جلسة 20 مايو، لنظر استشكال توفيق عكاشة، لوقف تنفيذ حكم حبسة سنة فى قضية تزوير شهادة الدكتوراه.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عكاشة لصدور حكم نهائى ضده واجب النفاذ، بحبسه سنة فى قضية تزوير شهادة الدكتوراه وتم ترحيله إلى سجن طرة.

يذكر أن توفيق عكاشة، صادر ضده 3 أحكام بالحبس سنة، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه، بالإضافة إلى صدور حكم بالحبس 6 أشهر فى قضية مطلقته الإعلامية رضا الكرداوى، بتهمة السب والقذف، وتغريمه 15 ألف جنيه فى قضية أخرى أقامتها مطلقته ضده بتهمة البلاغ الكاذب.


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