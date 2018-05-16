  • الأربعاء 16 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:26 م
بحث متقدم
موسي

السيسي يوجه رسالة لمنافسه السابق بالانتخابات الرئاسية

صورة الخبر

قرية "للنساء فقط" فى مصر.. تعرف عليها

سفير إسرائيل يغادر تركيا

هذا ما فعلته تركيا مع سفير إسرائيل قبل مغادرة البلاد

فيلا الرحاب

حكاية ولا في الخيال وراء مقتل أسرة الرحاب

السيسي

ما جرى إنجازه في الفترة الرئاسية الأولى مجرد خطوة

السيسي

السيسى يطلب هذا الأمر من وزير الداخلية

السيسي

السيسى يفتتح المؤتمر الوطني للشباب بـ"اعتذار"

الاسسواني

الأسواني يوجه رسالة قاسية بسبب "الغزالي حرب"

جمال خاشقجي

خاشقجي : الأسلم الصيام عن تويتر..لهذا السبب

الدولار

سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء

بدء جلسة محاكمة الضابط المتهم بقتل "عفروتو"

قضايا وحوادث

عفروتو
عفروتو

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

اليوم.. استكمال محاكمة قاتل الطالبة بسمة في الشرقية

#

اليوم.. أولى محاكمة ضابط قاتل "عفروتو"

#

غدا.. محاكمة الضابط والأمين المتهمين بقتل "عفروتو"

#

تأجيل محاكمة أمين شرطة متهم بقتل سائق وزميله بالمنيا

قتل عفروتو

محكمة عابدين

الشرطة المتهمين

بدأت منذ قليل، محاكمة معاون مباحث قسم المقطم وأمين الشرطة المتهمين بقتل محمد عبدالحكيم الشهير بـ"عفروتو" عمدًا لمحكمة عابدين لنظر أولى جلسات محاكمتهما أمام محكمة جنايات القاهرة.

 وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية جنوب القاهرة أحالت معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة محبوسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.

 جاء قرار النيابة العامة عقب تسلم تقرير الطب الشرعى بالواقعة، والذى كشف عن وجود كسر بالضلع الأيسر للمجنى عليه "عفروتو"، ما نتج عنه تهتك للطحال ونزيف شديد بالبطن.

 كما تلقت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية والأمن العام حول الواقعة، واستمعت لأقوال 2 من أصدقاء عفروتو وشهود الواقعة بالقسم ورئيس مباحث قسم المقطم وعدد من أفراد الأمن وقوة الضبط، والتى أكدت واقعة التعدى على المجنى عليه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكشف عن صفقة حزب الله مع واشنطن

جمال سلطان

حرروا أنفسكم أولا!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» صور لاعبين مع الرئيس التركى تتسبب فى أزمة بألمانيا
» مفتي لبنان يصدر فتوي بوجوب القتال لتحرير فلسطين
» تعرف على المواعيد الجديدة للمترو بـ"رمضان"
» بالفيديو.. مشادة بين سائحَيْن تتحول إلي مباراة " ملاكمة"
» حاخام بريطاني يدعو لسحب السفراء من إسرائيل
» كيف تحافظين على شعرك في رمضان
» "شوبير" يكشف هوية مدرب الأهلي الجديد
» طبيب يفاجأ بجثة شقيقه أثناء إسعافه بغزة
» القبض على فنانة شهيرة لتنكرها في زي رجل
» هكذا تغزل ترامب في شهر رمضان
» محمد رمضان: نجل هذا الفنان الراحل سيكون مفاجأة مسلسلي

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
وزارة الاوقاف
أرشيفية
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح