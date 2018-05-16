تريكة يهنئ المسلمين برمضان و"صلاح" يرد

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هنأ لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم، حيث قال،: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته فَمِمّن أنا.. قال: (من الصديقين والشهداء).

وأضاف في تدوينة له علي حسابة الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا، :"كل عام والأمة الإسلامية والعربية بكل خير وشهر مبارك على الجميع".

في الوقت الذي رد فيه لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بقوله: " كل سنة وأنت طيب والأمة الإسلامية بخير".

وأضاف حساب يحمل اسسم "محمود الخطيب"، قائلًا: "كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة".

وفي السياق نفسه علق الكابتن مجدي عبد الغني بقوله: "وأنت بألف خير ياماجيكو ياعظيم".


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