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السيسي يوجه رسالة لمنافسه السابق بالانتخابات الرئاسية

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مؤتمر الشباب

موسى مصطفى موسى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة شكر إلى المرشح الرئاسي السابق موسى مصطفى موسى، بسبب مشاركته في الانتخابات الرئاسية الماضية.

وقال خلال كلمته بمؤتمر الشباب فى دورته الخامسة: "بشكر الأستاذ موسى مصطفى موسى، ومصر كلها بتشكرك وأقسملك بالله كنت أتمنى أن يكون فيه معايا فى الانتخابات الأستاذ موسى وغيره".

وتابع: "تشرفت إن حضرتك كنت معايا والكلام ده مش مجاملة".

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس السيسي بمؤتمر الشباب فى دورته الخامسة المنعقد في القاهرة.


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