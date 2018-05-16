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تأجيل محاكمة 6 متهمين بـ"الهجوم على كمين المناوات"

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

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الهجوم علي كمين

الكمائن

كمين المنوات

الاضرار بمؤسسات الدولة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة بـ"الهجوم على كمين المناوات"، لجلسة 20 يونيو، للطلب الدفاع بالإطلاع وسماع شاهد الإثبات الأول.

واستمعت المحكمة قبل رفع الجلسة للإطلاع لطلبات الدفاع التي تركزت في طلب شهود الإثبات، وخاصة شاهد الإثبات مجري التحريات، وفض الأحراز، فيما طلب دفاع المُتهمين الرابع والخامس المُنتدب أجلاً للإطلاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومختار العشماوي وأمانة سر حمدي الشناوي.

اتهمت النيابة العامة 6 متهمين بأنهم في غضون الفترة من أبريل 2016 وحتي 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة قام المتهمين بالانضمام الي جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة وأمنة للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا الي جماعة تنظيم "داعش" تدعو الي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشات العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلاكاتهم ودور عبادتهم، وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية لديهم لتحقيق اغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الارهاب بان تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالًا ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية ووفروا ملاذات آمنة لأعضائها مع علمهم بما تدعوا إليه هذه الجماعة وبوسائلها في تحقيق ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.


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