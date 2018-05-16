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تأجيل محاكمة 292 متهما فى محاولة اغتيال السيسي

قضايا وحوادث

السيسى
السيسى

أحمد الشربينى

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اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال السيسى

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة،اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة 292 متهم في القضية 148 عسكرية، والمعروفة بمحاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، إلى 23 مايو الجاري؛ لمواصلة سماع الشهود

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.


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