إهانة جديدة لبشار يوجهها بوتين .. ما السبب؟

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نظام بشار

بوتين

الكرملين

إهانة جديد

منظومة الدفاع الجوي

صرح مساعد كبير في الكرملين إن روسيا لا تجري محادثات مع الحكومة السورية لإمدادها بصواريخ إس-300 أرض جو المتطورة.

وأضاف المسؤول أن روسيا  لا تعتقد أنها ضرورية، في تحول في موقف موسكو على ما يبدو ، بحسب صحيفة إزفيستيا الروسية.

يأتي هذا التصريح الروسي الواضح في الوقت الذي صرح به نظام بشار الأسد مراراً بقرب موعد تسلمهم منظومة الدفاع الجوية الروسية إس-300 .

وجاءت تصريحات فلاديمير كوجين مساعد الرئيس فلاديمير بوتين الذي يشرف على المساعدات العسكرية الروسية للدول الأخرى، في أعقاب زيارة قام بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لموسكو هذا الأسبوع والذي مارس ضغوطا كبيرة على بوتين كي لا يمد سوريا بالصواريخ.

و قال مراقبون ومحللون سياسيون على وسائل إعلام مختلفة أنه ومع كل هذه المساندة من قبل بوتين على حساب الثورة السورية لا يعتبر شيء في ميزات العلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل، حيث تعتبر هي الحليف الأقوى لروسيا في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح  محللون أنه وفي حال وضعت روسيا أمام محك حقيقي فلن تتردد في إيقاف دعم نظام الأسد ولوقوف إلى جانب إسرائيل بكل قوتها.

وكانت روسيا قد أشارت الشهر الماضي إلى إنها ستزود الرئيس السوري بشار الأسد بالصواريخ رغم اعتراضات إسرائيل وذلك بعد ضربات عسكرية غربية على سوريا.

كما أن نظام الأسد صرح مراراً أن المنظومة ستصلهم قريباً، ما يعد لطمة وإهانة جددية لنظام بشار.


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