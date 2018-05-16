» «السيسي»: الحياة السياسية في مصر متردية

16 مايو 2018 - 04:13 م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحياة السياسية في مصر متردية، مؤكدًا على أهمية دور المعارضة في مصر باعتبارهم جزء منا ونحن نحتاجهم معنا.

وأضاف السيسي، خلال مداخلته في جلسة "رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي بمصر": "كنت أتمنى أن يعقد المؤتمر مرة كل شهر أو شهر ونصف لأن ذلك يثرى كثيرًا جدا ويردم فجوات كثيرة جدًا"، متابعًا: "أنا مش معاكم في أن الحياة السياسية في مصر متردية، بس عايز أقول شوفوا أول 100 سنة في العرض اللى اتعرض اليوم كانت الحياة عاملة إزاى، كدولة ابتدت تتحول من الحالة التى كانت موجودة فيها من أول الثورة الفرنسية حتى الآن بنتكلم حوالى 300 سنة وهذه فترة كبيرة، لكي يحدث التطور الذي حدث خلال 100 سنة، ونجد التسارع والتزايد فى العملية السياسية في مصر فى تطور كبير، 30 أو 40 سنة يحدث فيها توقف تعتبر أن السياسية أو السياسيين في مصر هذا تطور طبيعى بالدولة".

وقال: "نرى أن حجم التسارع في الحياة السياسية في العشر سنوات الأخيرة التي نحن فيها بمصر شديد"، "قبل ذلك كان الكلام على أنه استفتاء يتم عمله في البرلمان، ولا أقدح في أى شيء، وعقب ذلك أصبح هناك انتخابات بشكل أو بأخر في 2005، وتلى ذلك انتخابات أخرى من 2012، بغض النظر عما حدث فيها، وأصبح هناك انتخابات للشعب يقوم بالنزول والاختيار".

وتابع: "من تخلف عن النزول وترتب عنه تقدم حزب قد لا يرضى الناس عنه، لا يلوم الحزب أو الرئيس الذى كسب، ولكن يلوم الناس التي بخلت على نفسها وبلدها بيوم أو بساعتين أو بثلاث ساعات تقف لكى تقول لا.. أنا سأضع صوتي لكى يستريح ضميري".