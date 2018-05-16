طوارئ بالمترو استعدادًا لرمضان

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النقل

المترو

رمضان

رفعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو درجة الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المعظم من خلال إعلان حاله الطوارئ القصوى بجميع محطات المترو في الخطوط الثلاثة "حلوان – المرج" و"شبرا الخيمة – المنيب" و"العتبة – الأهرام بمصر الجديدة". 

ووجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل بضرورة تعديل ساعات تشغيل مترو الأنفاق في شهر رمضان لتصبح من الساعة 5.30 صباحا حتى الساعة الثانية صباحا، على أن يتقابل آخر قطارين بالخطين الأول والثاني في تمام الساعة 1.30 صباحا ويتقابل آخر قطارين بالخطين الثاني والثالث في تمام الساعة 1.25 صباحا، وضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بنقاط الإسعاف المنتشرة بالمحطات المختلفة لاستقبال أي حالة مرضية طارئة والتعامل معها ونقلها إلى أقرب مستشفى بمعرفة مرفق الإسعاف.

من جانبه قال المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق بأنه تم إعداد جداول تشغيل للقطارات بإجمالي عدد رحلات ( 1614) رحلة يوميا بخطوط المترو الثلاثة لتواكب الزيادة في عدد الركاب، منها (520) رحلة بالخط الأول بزمن تقاطر (4 ق)، ونحو (664) رحلة بالخط الثاني بزمن تقاطر (3 ق) و(430) رحلة بالخط الثالث بزمن تقاطر (5 ق).

وأضاف الفضالى أنه تم الاستعداد برحلات إضافية يوميا بالخطين الأول والثاني يتم تشغيلها في حالة الزيادة غير المتوقعة في أعداد الركاب، كما أنه تم إصدار تعليمات للسائقين بزيادة توقف القطارات بالمحطات المزدحمة طبقا لجداول التشغيل ولإتاحة فرصة أكبر للركاب في النزول والصعود وبما لا يتعارض مع التشغيل. 

من جانبه شدد المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والخط الساخن 16048 وخدمة الواتس آب "01221116048&01021778887" ويستمر العمل بالخدمات على مدار اليوم لتلقى كل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب.


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