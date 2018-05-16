السيسي: حققنا نموًا اقتصاديًا بـ5.4% في الشهور الأخيرة

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العام المالي

نمو اقتصادى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.4 بالمائة، في الربع الثالث من العام المالي الجاري 2017/2018.

وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو نحو 3.9 بالمائة خلال الربع الثالث من العام المالي 2016/2017، وفقا وزارة التخطيط المصرية.

وأضاف السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الدوري للشباب بالقاهرة اليوم، أن بلاده تتطلع إلى تحقيق معدل نمو بين 5.5 - 5.6 بالمائة، في الربع الأخير من العام المالي الجاري.

وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 5.2 بالمائة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 3.6 بالمائة في العام المالي الماضي.


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