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استدعاء سفيرة إسرائيل لوصفها شهداء فلسطين بالإرهابيين

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استدعت وزارة خارجية لوكسمبورغ سفيرة إسرائيل لديها سيمونا فرانكل، بعد وصفها الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة بـ"الإرهابيين".

وسبق للسفيرة المذكورة وأعربت في حديث متلفز، "عن أسفها لمقتل أي كائن بشري، وحتى الـ55 إرهابيا الذين حاولوا عبور الحدود".

يشار إلى أن وزارة خارجية بلجيكا، كانت قد استدعت السفيرة الإسرائيلية قبل ذلك إثر تصريح مشابه، ودعت الحكومة البلجيكية تعليقا على ما تشهده حدود غزة، إلى تحقيق دولي في المواجهات الأخيرة هناك.

تجدر الإشارة إلى أنه استشهد نحو 60 فلسطينيا وأصيب حوالي ثلاثة آلاف آخرين الاثنين الماضي، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي المظاهرات التي خرجت في غزة ومناطق فلسطينية أخرى، بمناسبة ذكرى النكبة، واحتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.


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