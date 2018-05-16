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حقيقة مشاركة إثيوبيا في حفل نقل السفارة الأمريكية للقدس

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وزير الخارجية الإثيوبى، ورقينى قبيو
وزير الخارجية الإثيوبى، ورقينى قبيو

الأناضول

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إسرائيل

أمريكا

القدس

إثيوبيا

ردت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، على ما تردد بشأن مشاركتها بوفد في حفل نقل السفارة الأمريكية بالقدس الإثنين الماضي.

ونقلت إذاعة فانا المحلية (مقربة من الحكومة)، أن وزارة الخارجية الإثيوبية نفت مشاركتها في حفل نقل السفارة الأمريكية بالقدس الإثنين الماضي .

ويأتي هذا النفي بعد تداول بعض وسائل إعلام خبرا عن مشاركة إثيوبيا ضمن الدول الإفريقية التي شاركت في احتفال نقل السفارة.

ووفقا للإذاعة، أعربت إثيوبيا عن أسفها لمقتل المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وكانت إثيوبيا أعلنت في ديسمبر الماضي، أنها لا تنوي نقل سفارتها إلى القدس، وشدّدت أن موقفها من القضية يتماشى مع موقف الاتحاد الإفريقي الداعم لحل الدولتين.

وقاطع 54 سفيراً أجنبياً لدى إسرائيل، من أصل 86 سفيراً في البلاد، احتفالية للخارجية الإسرائيلية، الأحد بالقدس عشية نقل واشنطن سفارتها إلى المدينة المحتلة.

كما حضر الاحتفال عددا من سفراء الدول إفريقية بينها أنغولا، والكاميرون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية الكونغو، وكوت ديفوار، وكينيا، وجنوب السودان، وتنزانيا، ونيجيريا، وزامبيا، ورواندا.

ومن أمريكا الوسطى شارك سفراء 5 دول: جمهورية الدومينيكان، والسلفادور، وغواتيمالا، وبنما، وهندوراس. ومن أمريكا الجنوبية شارك كل من باراغواي وبيرو فقط.

وحضر الاحتفال من قارة آسيا 4 دول هي: ميانمار والفلبين وتايلاند وفيتنام.

وأول أمس الاثنين، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينيًا، وجرح 3188 آخرين.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ"النكبة". -


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