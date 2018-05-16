قراء فى المشهد السياسى

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«السيسي»:«لو الناس قالتلي ارحل هقول سلام عليكم»

حادث قطار الصعيد "أرشيفية"

ضحايا بالجملة.. والجانى مجهول

كتاب التربية الدينية

حقيقية إلغاء «التربية الدينية» بنظام التعليم الجديد

محمد سامي، رئيس حزب "تيار الكرامة"

حديث الرئيس ليس مكانه مؤتمر الشباب

موسى مصطفى في مؤتمر الشباب

ماذا قال«السيسي»عن حضور منافسه مؤتمر الشباب؟

أرشيفية

تفاصيل إحباط هجوم إرهابي كبير بالعريش

برهامي وصلاح

«برهامي» لـ«محمد صلاح»: لا يجوز لك الإفطار

رؤساء مصر (أرشيفية)

نكشف مصير 23ابنًا لرؤساء مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي»: إجراءات المترو مدروسة وراعينا ظروف الناس

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محمد طرابيه
محمد طرابيه

محمد طرابيه

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•       مع بدايات شهر رمضان الكريم ، ندعو الله رب العالمين ألا يمر هذا الشهر العظيم إلا ونحن من الحكومة ووزرائها " خلصانين " ومن وجوههم " العكرة " مرتاحين  .. قولوا أمين !!! .

 •       رسالة الى من يهمه الأمر : الأمن الإجتماعى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى .. ولكن من يعى ويفهم هذه الحقيقة ؟!!!.


•       الحكام العرب وقيادات جماعة الاخوان الارهابية وحركة حماس كلهم ( فنجرية بق ) .. عن مهزلة نقل السفارة الامريكية للقدس اتحدث !!!.


 •       قال عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن الموقف العربى من أزمات المنطقة ضعيف، ولا يصح استمرار هذا الموقف، مشيرًا إلى أن 70% من العرب من الشباب، ويرفضون كل ما يجرى الآن. والسؤال : لماذا لم تقل هذا الكلام وقت أن كنت تشغل منصب الأمين العام للجامعة العربية رغم أن الإنبطاح العربى وكان ولا يزال كما هو ولم يتغير ؟.


 •       الخبر: اجتماع طارئ لوزراء الخارجية بشأن القدس غد الخميس


     التعليق : صح النوم ..  البقية فى حياتكم


 •       مجلس النواب = شاهد ما شافش حاجة


 •       حاجة غريبة .. مصر تبنى عاصمة ادارية جديدة تتكلف أكثر من 450 مليار جنيه رغم أن 71 % من الشعب المصرى لم تصلهم حتى الآن خدمات الصرف الصحى !!!.


•       افتكاسات حكومية .. قال طاهر حسن صالح، رئيس الإدارة المركزية لإحصاءات الخدمات بجهاز التعبئة والإحصاء، إن  " البطالة بين الشباب منتشرة بين سن 15 عامًا حتى 29، بسبب رفض أصحاب المؤهلات المتوسطة والعليا العمل في أي وظائف إلا التي تناسبهم " .. وأنا أقول له : تصريحاتك " فشنك " لأن الحكومة لو أعلنت عن 100 وظيفة فقط فسوف يتقدم اليها أكثر من 100 ألف شاب على الأقل .. كفاية ضرب استطلاعات وأرقام من داخل مكاتبكم المكيفة .


•       فى اواخر عهد مبارك كان شعاره " خليهم يتسلوا " أما الآن فقد أصبح الشعار " خليهم يتشلوا " !!! .


•       البهوات الكبار فى البلد مستكترين 230 مليون جنيه سنويا لدعم الغلابة فى مترو الانفاق عشان كده رفعوا اسعار التذاكر 700 فى الميه ..وفى الوقت نفسه الدولة تقوم بدفع اكتر من 20 مليار جنيه لشراء قنوات فضائية خاصة لتقوم بالدفاع عن النظام وتلميع الحكومة .


•       صدق من قال :" الشعب المصرى لم يجد من يحنو عليه " ؟!!! .


•       حتى فى بلاد " الواء واء " مفيش حكومة زى حكومتنا عندها كل هذا " الغباء " .


•       الحزب الوطنى عاد من تانى فى صورة النادى السياسى لإئتلاف " دعك مصر " - دعم مصر سابقاً ، والطريف أن النادى السياسى عاد باستضافة أحد أبرز الوجوه فى الحزب الوطنى المنحل وهو على مصيلحى وزير التموين .


•       أشكر بشدة صاحب قرار ايقاف برنامجى امانى الخياط ويوسف الحسينى .. وسوف يزداد شكرى له لو شمل الوقف أيضاً أحمد موسى وعزمى مجاهد .


•       الإعلام " المطبلاتى " أشد خطراً على الرئيس السيسى من الإخوان الإرهابيين


 •       حصاد الهيئات الإعلامية فى عام كامل = صفر


         


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