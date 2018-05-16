إسماعيل يوسف: انتظروا الزمالك في الموسم المقبل

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أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفوز بلقب كاس مصر للمرة الـ26 في تاريخ القلعة البيضاء، أمس الثلاثاء، على حساب سموحة، أفضل ختام لنهاية الموسم الكروي الحالي، لأنها ستجعل الفريق يشارك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وبطولة السوبر المحلي أمام الأهلي، بالإضافة لاستعاده اللقب من جديد.

وأضاف عضو مجلس الزمالك، أن الجميع داخل القلعة البيضاء ، كانوا في احتياج  لتحقيق لقب بطولة كاس مصر، بداية من أعضاء مجلس إدارة النادي، مرورًا بلاعبي الفريق والجهاز الفني، ونهاية بالجماهير البيضاء، التي كانت تنتظر على أحر من الجمر، تلك البطولة الغالية، ومن أفضل الأشياء أنها تحققت أمام فريق قوى وعنيد في ختام الموسم الكروي.

وأشار تيجانا، أن الفوز بلقب كاس مصر سيمنح اللاعبين والجهاز الفني دفعة معنوية كبيرة، من أجل الاستعدادات القوية للموسم المقبل، والعودة للتتويج بمختلف البطولات المحلية والأفريقية.

ووجه عضو مجلس الإدارة، الشكر للجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال، ولاعبي الفريق على الأداء القتالي والرجولي خلال المباريات الثلاثة الأخيرة لكاس مصر أمام الإنتاج الحربي، والإسماعيلي، وسموحة، مشيرًا بأن الزمالك استحق الفوز بلقب الكأس لأنه الأفضل من بداية المسابقة.

وكشف تيجانا، بأنه خلال الأيام المقبلة سيقدم خالد جلال تقريره الفني، لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، وتحديد احتياجات الفريق للموسم المقبل، كاشفًا بان الإدارة ستدعم وتساند بقوة خالد جلال من أجل التتويج بالبطولات والألقاب.

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