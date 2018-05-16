» «الكعبي» يقود نهضة بركان للفوز على سونجو

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فاز نهضة بركان المغربى على يونياو دو سونجو الموزمبيقى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية.

وسجل هدفي نهضة بركان، أيوب الكعبى فى الدقيقتين 64 و89 من عمر المباراة.

ورفع نهضة بركان رصيده من النقاط إلى 6 فى صدارة المجموعة الثانية، بينما ظل رصيد يونياو دو سونجو الموزمبيقى خاليًا من النقاط فى المركز الرابع والأخير.

ويلتقى فى التاسعة مساء اليوم، المصرى البورسعيدى صاحب الـ 3 نقاط بالعاصمة السودانية "الخرطوم" مع الهلال الذى خسر مباراته الأولى أمام نهضة بركان المغربى.


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