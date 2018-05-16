«الخطيب» يستقر على تعيين «غالي» بهذا المنصب

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المصريون

الاهلى

حسام غالي

الخطيب

غالى

استقرت لجنة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تعيين حسام غالى، لاعب الفريق الأحمر المعتزل مؤخرًا، منسقًا لقطاع كرة القدم فى جهاز المدرب الأجنبي فى الموسم المقبل.

ويرغب مسئولو الأهلى فى إكساب حسام غالى مزيدا من الخبرات في العمل الإداري على أن يتولّى فى المستقبل منصب مدير الكرة فى الفريق الأحمر.

وكانت لجنة الكرة بالأهلى قد أعلنت أن الجهاز الفنى الجديد أجنبى، بعد تقدم حسام البدرى باستقالته عن تدريب الفريق على خلفية تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة والخسارة أمس أمام كمبالا سيتى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بثنائية نظيفة.



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