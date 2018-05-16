أول فيديو للحظة خروج المُفرج عنهم بعفو رئاسي

16 مايو 2018 - 08:01 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أول فيديو للحظة خروج عدد من المسجونين لحظة الإفراج عنهم بعفو رئاسي من سجن طُره، ويظهر المفرج عنهم وهم يكبرون "الله أكبر" ويسجدون لله شكرًا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إنه صدق على القائمة المقدمة من لجنة العفو الرئاسي، بشأن الإفراج عن بعض الشباب المحبوسين، والذين تجاوز عددهم 330 شابًا.

وقال الرئيس، مقاطعًا، المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر، جهاد سيف الدين، خلال كلمته في المؤتمر الدوري الخامس للشباب، بجلسة "رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي في مصر"، اليوم الأربعاء، إن هناك لجنة مشكلة للنظر في طلبات العفو عن المحبوسين، لا تتدخل فيها الرئاسة بأي شكل، وحينما تنتهي اللجنة من أي قائمة تصدق عليها الرئاسة بشكل عاجل.

وطالب الرئيس اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بسرعة الإفراج عن الشباب الذين جرى التصديق على العفو عنهم: "أرجو من وزير الداخلية إن الشباب دول يتسحروا النهارده في البيت".