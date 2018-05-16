» بالفيديو.. برشلونة يتخطى صن داونز بثلاثية

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حقق فريق برشلونة الإسباني فوزًا وديًا على نظيره صن داونز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف لهدف في لقاء أقيم احتفالًا بمرور 100 عام على ميلاد نيلسون مانديلا.

نجح عثمان ديمبلى فى افتتاح التسجيل لصالح برشلونة فى الدقيقة الثالثة من بداية المباراة.

ثم أضاف نجم أوروجواى لويس سواريز الثانى للفريق الكتالونى فى الدقيقة 19 من زمن المباراة.

واختتم أندريه جوميز ثلاثية برشلونة فى الدقيقة 66 من زمن المباراة، بينما أحرز فيلاكازى هدف صن داونز الوحيد بعدها بعشر دقائق.

ويحصل فريق برشلونة الذى حضر إلى جنوب أفريقيا بكامل نجومه وعلى رأسهم النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، على مبلغ 3 ملايين يورو مقابل مشاركته فى المباراة الودية.


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