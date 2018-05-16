«السيسي»: احتجاجات الفلسطينيين مشروعة

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إسرائيل

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احتجاجات

السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشروعية رد فعل الشعب الفلسطيني على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، مناشدًا الاحتلال الإسرائيلي بتفهم هذا الأمر.

وقال السيسي، خلال كلمته، مساء اليوم الأربعاء، في جلسة بعنوان "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الدوري للشباب بالقاهرة، اليوم، ردًا على تساؤلات بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، إن الحكومة المصرية تجري اتصالات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لـ"وقف نزيف الدم".

وأوضح السيسي، أن مصر شددت مرارًا على أن نقل السفارة الأمريكية للقدس سيؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة وسيكون له اَثار سلبية.

ومضى قائلًا: "تحركنا على المستويات الدولية ومجلس الأمن لحل الأزمة وفق إمكانياتنا، والتأثير بالقدرة والعمل والكفاح"، وتابع: "مصر تجري اتصالات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف نزيف الدم".

وأضاف "نتمنى أن تصل رسالتنا إلى الأخوة الفلسطينيين أن يكون التعبير والاحتجاج في الإطار الصحيح وعلى الإسرائيليين أن يتفهموا أن ردود أفعال الفلسطينيين على نقل السفارة مشروعة".

ويسود التوتر الشديد، المنطقة الحدودية لقطاع غزة، عقب المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، الإثنين الماضي، بحق المتظاهرين السلميين بغزة وأسفرت عن استشهاد 62 شخصا وجرح أكثر من 3188 آخرين.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ"النكبة"، ضمن مسيرات العودة التي انطلقت في 30 مارس الماضي، قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948. 


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