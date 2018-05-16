مدافع الزمالك يمدد تعاقده لمدة موسمين

16 مايو 2018 - 09:10 م

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تمديد عقد إسلام جمال مدافع الفريق الأبيض، لمدة موسمين قادمين، ليتبقى له بذلك فى عقده مع الفريق الأبيض 3 مواسم مقبلة بداية من الموسم المقبل بشكل رسمى.

وكشف مصدر مسئول بالزمالك عن أن مرتضى منصور رئيس النادى حرص خلال مراسم تسليم الكأس للفريق الأبيض بعد التغلب على سموحة بركلات الترجيح، على التأكيد لإسلام جمال أنه عليه أن يغلق ملف رحيله وقال له: "أنت لسه مجدد عقدك انسى موضوع إنك تمشى".

كان إسلام جمال قد ابتعد عن المشاركة مع الزمالك فى الفترة الأخيرة ما جعله يفكر فى الرحيل قبل إن ينجح مجلس إدارة قلعة ميت عقبة فى تجديد تعاقده دون الإعلان عن الأمر بسبب التركيز فى الكأس الذى استطاع الفريق أن يتوج بلقبه.