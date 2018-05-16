أديب يكشف عن سر تراجعه عن قرار رحيلة من قنوات "on e"
ترحيب إخواني.. تحفظ يساري على قائمة العفو الرئاسي
السعودية تدرج "حسن نصرالله" ضمن قائمة الإرهاب
الأطباء عن رفع جلسة «الغسيل الكلوي»: الناس هتجيب منين؟
«السيسي»: احتجاجات الفلسطينيين مشروعة
أول فيديو للحظة خروج المُفرج عنهم بعفو رئاسي
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تفاصيل إحباط هجوم إرهابي كبير بالعريش
فجر
03:28
شروق
05:04
ظهر
11:56
عصر
15:35
مغرب
18:49
عشاء
20:19