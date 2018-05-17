أولتراس أهلاوي يعلن حل نفسه نهائيًا وإلى الأبد

أحمد عادل شعبان
منذ 13-4-2007
- تأسس جروب أولتراس أهلاوي لمساندة النادي الاهلي داخل و خارج مصر مع جمهور الاهلي
- لن نتخلف عن حضور اي مباراة للوقوف بجانب الفريق في جميع الالعاب
- الرابطة جزء صغير من جمهور النادي الاهلي و وجودنا أو عدمه لن يحرم الاهلي من جماهيره
- المباريات امام اي مشجع الغرض منها المشاهدة و الاستمتاع فقط لا غير
- الرابطة منذ تأسيسها داعمة و مساندة للدولة و لن تكون غير ذلك
و لذلك قررنا من أجل الحفاظ علي مستقبل الجميع حتي لا يستغلنا احد استغلالً سيئ حل جروب اولتراس أهلاوي نهائياً".
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