أولتراس أهلاوي يعلن حل نفسه نهائيًا وإلى الأبد

17 مايو 2018 - 05:19 ص

أعلنت رابطة أولتراس أهلاوي حل نفسها إلى الأبد ، وأكدت ذلك في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها بـ"فيس بوك" .. قبل أن تختفي الصفحة بعد نشر البيان بدقائق .



وقالت الرابطة في بيانها : "بيان عاجل

منذ 13-4-2007

- تأسس جروب أولتراس أهلاوي لمساندة النادي الاهلي داخل و خارج مصر مع جمهور الاهلي

- لن نتخلف عن حضور اي مباراة للوقوف بجانب الفريق في جميع الالعاب

- الرابطة جزء صغير من جمهور النادي الاهلي و وجودنا أو عدمه لن يحرم الاهلي من جماهيره

- المباريات امام اي مشجع الغرض منها المشاهدة و الاستمتاع فقط لا غير

- الرابطة منذ تأسيسها داعمة و مساندة للدولة و لن تكون غير ذلك

و لذلك قررنا من أجل الحفاظ علي مستقبل الجميع حتي لا يستغلنا احد استغلالً سيئ حل جروب اولتراس أهلاوي نهائياً".

ونشرت الصفحة مقطعًا فيديو لحرق شعارها ، وهو كناية عن حل الرابطة وانتهاء العلاقة بين أفرادها رسميا .

