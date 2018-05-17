  • الخميس 17 مايو 2018
  • بتوقيت مصر08:56 ص
بحث متقدم
رونالدو وصلاح

رونالدو يهدد مدريد: لن تجبروني أن أكون كومبارس لصلاح

أديب

أديب: حين سمعت السيسي أمس عرفت ما سيفعله العام القادم

الدولار والجنيه

سر غير متوقع وراء الارتفاع المفاجيء للدولار

البدري

تعرف على أسماء 4 مدربين أجانب يفاضل بينهم الأهلي

أولتراس أهلاوي

أولتراس أهلاوي يعلن حل نفسه نهائيًا وإلى الأبد

الدكتور محمد وهدان

داعية إسلامي: يجوز لطلاب الثانوية العامة الإفطار بشرط

عمرو اديب

أديب يكشف عن سر تراجعه عن قرار رحيلة من قنوات "on e"

أرشيفية

ترحيب إخواني.. تحفظ يساري على قائمة العفو الرئاسي

حسن نصر الله

السعودية تدرج "حسن نصرالله" ضمن قائمة الإرهاب

وحدات الغسيل الكلوى (أرشيفية)

الأطباء عن رفع جلسة «الغسيل الكلوي»: الناس هتجيب منين؟

سر غير متوقع وراء الارتفاع المفاجيء للدولار

آخر الأخبار

الدولار والجنيه
الدولار والجنيه

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

لن تصدق اللفظ الذي قاله ضيف الإبراشي على الهواء

#

قرار مفاجئ من ألتراس أهلاوي

#

حبس ربة منزل سنة بتهمة «الزنا» في الغربية

#

تصرف غير متوقع من بابا الفاتيكان يشعل "فيس بوك"

الدولار

الجنيه

كشف الخبير الاقتصاي هاني توفيق الأسباب وراء الارتفاع الملحوظ لقيمة الدولار أمام الجنيه خلال الأيام الماضية ، مؤكدًا أن خروج بعض الأجانب من السوق المصري وراء ذلك الارتفاع .

وقال "توفيق" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "يتساءل بعض الأصدقاء عن ارتفاع سعر الدولار مؤخراً بالبنوك إلى 17.85 جنيه والسبب فى ذلك" .. مضيفًا: "هناك ، فى رأيى المتواضع ، أمران تضافرا وأديا إلى ذلك الارتفاع فى سعر الدولار خلال اليومين الماضيين ، وهما على سبيل الحصر : 1- خروج بعض المؤسسات المالية الأجنبية من السوق المصرى وشراء دولار بكميات ضخمة فى وقت قصير ، انتهازاً لإرتفاع سعر الفائدة فى أسواق ناشئة أخرى مقارنة بمصر ".

وأضاف: " 2- تحذير مؤسسة التصنيف مودى من ارتفاع حجم الدين العام فى 7 دول بشكل يدعو للقلق ، و من ضمنها مصر ( وهو ما أحذر منه منذ عامين وعدة أشهر ) ، فى دراسة أجرتها على 125 دولة ، بالإضافة إلى التأثير السلبى المنتظر فى كافة الأسواق الناشئة كنتيجة للاتجاه الانكماشى لمعظم السياسات النقدية الغربية ( رفع سعر الفائدة )  ، و مع ذلك ،فالصورة العامة فى سوق الصرف فى مصر تبدو مطمئنة، وكافة احتياجات الاستيراد يتم تلبيتها من البنوك المحلية، ويبدو أن البنك المركزى لايريد التصرف فى الاحتياطى الأجنبى لديه لتثبيت قيمة الجنيه، وذلك أ) لتحقيق بعض الحركة على سعر الصرف ولو كانت شكلية ومحدودة ... و، ب) كشدة ودن خفيفة للأجانب الخارجين بدولاراتهم من مصر ، فيشترونها بسعر أعلى ، بعد تحقيقهم ارباحاً ضخمة فى أذون الخزانة ، .......وهو ما أتفق فيه مع المركزى، " خلافاً للعادة "

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكشف عن صفقة حزب الله مع واشنطن

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على ضحايا رامز جلال هذا الموسم
» حافظ سلامة: الدماء التي أريقىت بغزة في رقبة الأمة الإسلامية
» باسم مرسي: ننتظر الأهلي في السوبر لكي نفوز عليه
» ماذا سيحدث في حال ماتت الشمس؟
» دم نادر لرجل ثمانيني ينقذ حياة الملايين
» مهاتير محمد: عمليات غسل الأموال كلفتنا المليارات
» شيماء سعيد عن اعتزالها الغناء: اخترت الأخرة
» حكم البكاء أثناء الصلاة
» الأهلي يقترب من ضم ثنائي مصر المقاصة
» قائد «حماس»: مصر تحمل هموم غزة

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة
وزارة الاوقاف
أرشيفية